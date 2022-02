Scuola, studenti in piazza a Napoli: “Non si può morire studiando” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È partita la manifestazione degli studenti scesi oggi in piazza a Napoli contro la riforma della ‘Buona Scuola’ e in memoria dei due ragazzi morti nei giorni scorsi mentre svolgevano stage nell’ambito del progetto di alternanza Scuola-lavoro. La manifestazione è stata indetta dal Coordinamento Kaos, da Unione degli studenti Napoli, da studenti autonomi napoletani e dal Coordinamento studenti Flegrei. Il corteo è partito da piazza Garibaldi ed è diretto alla sede dell’Ufficio scolastico regionale. Tantissimi gli striscioni e i cartelli che ricordano Lorenzo e Giuseppe. Ad aprire il corteo lo striscione che dice ‘Contro il vostro modello di Scuola’. In ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– È partita la manifestazione degliscesi oggi incontro la riforma della ‘Buona’ e in memoria dei due ragazzi morti nei giorni scorsi mentre svolgevano stage nell’ambito del progetto di alternanza-lavoro. La manifestazione è stata indetta dal Coordinamento Kaos, da Unione degli, daautonomi napoletani e dal CoordinamentoFlegrei. Il corteo è partito daGaribaldi ed è diretto alla sede dell’Ufficio scolastico regionale. Tantissimi gli striscioni e i cartelli che ricordano Lorenzo e Giuseppe. Ad aprire il corteo lo striscione che dice ‘Contro il vostro modello di’. In ...

