Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: le convocazioni azzurre per le tappe di fioretto del prossimo weekend (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo lo stop torna la Coppa del Mondo di fioretto 2021-2022 con una valanga azzurra pronta a scendere in pedana tra il 25 ed il 27 febbraio. Donne impegnate a Guadalajara (Messico), mentre il contingente maschile è atteso dalla trasferta egiziana di El Cairo. Stefano Cerioni, Commissario Tecnico della Nazionale, ha chiamato a raccolta ben 19 portacolori in vista del doppio appuntamento intercontinentale definendo inoltre i quartetti che tenteranno l’assalto al podio nella prova a squadre. In campo femminile le convocate rispondono ai nomi di Alice Volpi, vincitrice delle due precedenti gare individuali a Saint Maur e Poznan, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Arianna Errigo, al debutto nella stagione di Coppa del ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo lo stop torna ladeldicon una valanga azzurra pronta a scendere in pedana tra il 25 ed il 27 febbraio. Donne impegnate a Guadalajara (Messico), mentre il contingente maschile è atteso dalla trasferta egiziana di El Cairo. Stefano Cerioni, Commissario Tecnico della Nazionale, ha chiamato a raccolta ben 19 portacolori in vista del doppio appuntamento intercontinentale definendo inoltre i quartetti che tenteranno l’assalto al podio nella prova a squadre. In campo femminile le convocate rispondono ai nomi di Alice Volpi, vincitrice delle due precedenti gare individuali a Saint Maur e Poznan, Martina Batini, Erica Cipressa, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Arianna Errigo, al debutto nella stagione didel ...

