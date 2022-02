Prima vittima per la tempesta Eunice nel Regno Unito. Allerta Rossa in Europa si sposta su Belgio e Olanda (Di venerdì 18 febbraio 2022) La tempesta Eunice è arrivata nel Regno Unito e in Irlanda e ha già mietuto la sua Prima vittime in entrambi i Paesi. Le previsioni in merito all’arrivo della tempesta non sono state disattese, diverse località britanniche, compresa la città di Londra sono state sferzate da forti raffiche di vento, che hanno causato danni a strutture, strade e auto (per via dello sradicamento degli alberi) mareggiate caratterizzate da onde altissime… La tempesta Eunice è monitorata e sembra già spostarsi verso l’Europa Continentale, infatti è stata diramata un’Allerta Rossa per Belgio e Olanda. La tempesta Eunice fa una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Laè arrivata nele in Irlanda e ha già mietuto la suavittime in entrambi i Paesi. Le previsioni in merito all’arrivo dellanon sono state disattese, diverse località britanniche, compresa la città di Londra sono state sferzate da forti raffiche di vento, che hanno causato danni a strutture, strade e auto (per via dello sradicamento degli alberi) mareggiate caratterizzate da onde altissime… Laè monitorata e sembra giàrsi verso l’Continentale, infatti è stata diramata un’per. Lafa una ...

Advertising

sciudar : #Cosenza, il capoluogo del Sud Italia che nel ranking della qualità della vita stacca le altre città vicine di deci… - alexgiamby : RT @londranewsblog: La prima vittima celebre di #stormeunice, il tetto di The O2 Arena. #londra #tempesta #eunice #tetto #danni #inghilterr… - superclassico_ : @TrashQueen__ Colpevolizzare la vittima per aver provocato degli scatti d'ira di qualcun'altro è la prima fase della violenza - alexeke72 : Stasera Seba di nuovo in studio? Molte novità in questa settimana da parte di #chilhavisto e non solo...Certo che q… - Happy4Trigger : Quando scoppia la guerra, la prima vittima è la verità. -