Perdere peso e depurare il fegato: 4 bevande dall’effetto wow (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si parla spesso di alimentazione healthy e di diete detox: oggi faremo riferimento alle bevande perfette per la purificazione del fegato. fegato: le bevande detox perfette (Pixabay)L’aumento di peso viene spesso associato ad un deficit calorico, ossia il comportamento per cui assumiamo più calorie di quante ne bruciamo nel corso della giornata. In realtà, quando l’aumento prevede solo due o tre chili di troppo, questo potrebbe derivare da una ritenzione di liquidi in eccesso. Generalmente infatti, l’aumento di peso da un giorno all’altro può avere origine dal consumo sostanzioso di cibi salati, dalla insufficiente assunzione di liquidi e così via. A fronte di questo, vi proponiamo quattro bevande perfette per smaltire la ritenzione e – allo stesso tempo – ... Leggi su formatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si parla spesso di alimentazione healthy e di diete detox: oggi faremo riferimento alleperfette per la purificazione del: ledetox perfette (Pixabay)L’aumento diviene spesso associato ad un deficit calorico, ossia il comportamento per cui assumiamo più calorie di quante ne bruciamo nel corso della giornata. In realtà, quando l’aumento prevede solo due o tre chili di troppo, questo potrebbe derivare da una ritenzione di liquidi in eccesso. Generalmente infatti, l’aumento dida un giorno all’altro può avere origine dal consumo sostanzioso di cibi salati, dalla insufficiente assunzione di liquidi e così via. A fronte di questo, vi proponiamo quattroperfette per smaltire la ritenzione e – allo stesso tempo – ...

