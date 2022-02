Pamela Prati, ancora sul Mark Caltagirone gate: “Ho rischiato la vita” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Riparte questa sera su Rai 2 “Belve”, il programma di Francesca Fagnani con le interviste a due tra la giornalista e le sue ospiti. La trasmissione riparte con un ospite che non può che catalizzare la curiosità degli spettatori visto che da un po’ si è eclissata dalle scene. Parliamo nientedimeno che di Pamela Prati che, dopo l’affaire Mark Caltagirone, e tutto il suo chiassoso contorno è Praticamente sparita dai radar mediatici. L’intervista, è stato già anticipato, toccherà a 360 gradi la vita artistica e privata della showgirl sarda, ma certo è che i passaggi del dialogo attesi con più curiosità saranno quelli che sollecitano le risposte sul cosiddetto Pamela gate. Un’incredibile storia truffaldina messa su per sfruttare l’avidità di certi ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Riparte questa sera su Rai 2 “Belve”, il programma di Francesca Fagnani con le interviste a due tra la giornalista e le sue ospiti. La trasmissione riparte con un ospite che non può che catalizzare la curiosità degli spettatori visto che da un po’ si è eclissata dalle scene. Parliamo nientedimeno che diche, dopo l’affaire, e tutto il suo chiassoso contorno ècamente sparita dai radar mediatici. L’intervista, è stato già anticipato, toccherà a 360 gradi laartistica e privata della showgirl sarda, ma certo è che i passaggi del dialogo attesi con più curiosità saranno quelli che sollecitano le risposte sul cosiddetto. Un’incredibile storia truffaldina messa su per sfruttare l’avidità di certi ...

