"Luiz Felipe - Betis Siviglia, accordo fatto" (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA - In Spagna sono sicuri: Luiz Felipe ha firmato per il Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Marca, il difensore della Lazio in scadenza di contratto a giugno ha deciso di accettare la proposta ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA - In Spagna sono sicuri:ha firmato per il. Secondo quanto riporta Marca, il difensore della Lazio in scadenza di contratto a giugno ha deciso di accettare la proposta ...

Advertising

MattiaBriga : Luiz Felipe se vuoi 3 milioni l’anno per fare prestazioni come queste te ne puoi pure tornà all’Ituano #portolazio - TuttoMercatoWeb : Marca - Luiz Felipe ha scelto, il Betis ha vinto il derby andaluso: accordo quadriennale - mastiqaatsi : @Nicholas_EffeTi Oggi basta essere giovani e aver fatto una ventina di partite a buon livello per pretendere 3M di… - AntoPando : @Solo_La_Lazio @marca Visto che da 4 anni aspettiamo, invano, il suo miglioramento...ciao ciao Luiz Felipe! ?????? - ELCAMlNOESLARGO : Insomma ho letto che Luiz Felipe è tra i 10 DC al mondo tecnicamente palla al piede, ho scritto ??. Però ho ricevuto… -