LIVE Speed skating, 1000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: David Bosa cerca un piazzamento di prestigio (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 8.34 Buongiorno amici di OA Sport. Tra meno di un’ora inizierà la finale dei 1000 metri di pattinaggio di velocità, in gara anche l’azzurro David Bosa. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale di quest’altra giornata dedicata allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’ovale di ghiaccio cinese lo spettacolo non mancherà di certo nella prova che assegnerà il dodicesimo titolo della rassegna. Nei 1000 metri maschili sarà rappresentata l’Italia, che schiererà il primatista nazionale: tra i trenta finalisti ci sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming e gli azzurri al via 8.34 Buongiorno amici di OA Sport. Tra meno di un’ora inizierà la finale deidi pattinaggio di velocità, in gara anche l’azzurro. Buongiorno e bentrovati allatestuale di quest’altra giornata dedicata alloin questeInvernali di Pechino (Cina). Sull’ovale di ghiaccio cinese lo spettacolo non mancherà di certo nella prova che assegnerà il dodicesimo titolo della rassegna. Neimaschili sarà rappresentata l’Italia, che schiererà il primatista nazionale: tra i trenta finalisti ci sarà ...

