Lazio | nuova partnership con Mizuno | sarà lo sponsor tecnico della prossima stagione

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Laha ufficializzato lacon. Il brand giapponeseil fornitore ufficiale per l’abbigliamentoe sportivo a partire dalla2022/2023. In qualità di Official Technical PartnerS.S.vestirà tutte le squadre: la Prima Squadra, il settore giovanile, laWomen e tutte le società affiliateSoccer School SportFace.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? S.S. Lazio e @mizunoitalia tracciano una nuova era di partnership ?? - MicheleWataru : RT @OfficialSSLazio: ?? S.S. Lazio e @mizunoitalia tracciano una nuova era di partnership ?? - TheDudeHunter : RT @OfficialSSLazio: ?? S.S. Lazio e @mizunoitalia tracciano una nuova era di partnership ?? - yoshimurapep : RT @OfficialSSLazio: ?? S.S. Lazio e @mizunoitalia tracciano una nuova era di partnership ?? - yosukemurakami1 : RT @OfficialSSLazio: ?? S.S. Lazio e @mizunoitalia tracciano una nuova era di partnership ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio nuova

Corriere dello Sport

Commenta per primo Ladice addio alla Macron e ufficializza lasponsorizzazione tecnica con la Mizuno . Con un comunicato ufficiale sul sito del club viene annunciata, a partire dalla prossima stagione, la ......dell'Arma della linea Forestale responsabili dei Reparti Parchi Nazionali Abruzzo - Molise -... 'Lo sviluppo di unaforma di collaborazione con una prestigiosa istituzione come l'Arma dei ...Virginio Stragliotto, unitamente ad una rappresentanza del Co.Ba.R. Lazio, si è recato presso la “Fondazione ... di acquisire un apparecchio portatile per radiografie destinato al nuovo “Centro per le ..."In qualità di Official Technical Partner della S.S. Lazio, Mizuno vestirà tutte le squadre della S.S. Lazio: la Prima Squadra, il settore giovanile, la Lazio Women e tutte le società affiliate Lazio ...