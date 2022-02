La condotta dei genitori, indicazioni generali e un esempio di regolamento da scaricare (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco fra alunni e personale della scuola. Quest’ultima, dunque, è luogo di formazione e di educazione e fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità del rapporto di tutte le componenti che ne fanno parte, comprese le famiglie che sono chiamate a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa secondo i rispettivi ruoli di responsabilità così come ribadito nel Patto Educativo di Corresponsabilità. Tutta la popolazione scolastica è tenuta a segnalare al Dirigente Scolastico ogni forma d’illegalità di cui venga a conoscenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco fra alunni e personale della scuola. Quest’ultima, dunque, è luogo di formazione e di educazione e fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità del rapporto di tutte le componenti che ne fanno parte, comprese le famiglie che sono chiamate a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa secondo i rispettivi ruoli di responsabilità così come ribadito nel Patto Educativo di Corresponsabilità. Tutta la popolazione scolastica è tenuta a segnalare al Dirigente Scolastico ogni forma d’illegalità di cui venga a conoscenza. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La condotta dei genitori, indicazioni generali e un esempio di regolamento da scaricare - tecnogazzetta : #Aruba è il primo provider italiano ad ottenere la dichiarazione di conformità al Codice di Condotta CISPE da parte… - Tag24news : Il filosofo #MassimoCacciari è intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta condotta dal direttore Gianluca Fabi… - SocietaDolce : @ONDaSaluteDonna, presenta i risultati dell’indagine condotta nelle RSA e nelle Case di riposo lombarde per esplora… - Alberto_B81 : @SantaFerrara1 Io denunciai, feci un esposto in procura, e non si risolse nulla...tutto archiviato con nessun illec… -

Ultime Notizie dalla rete : condotta dei Tutte le novità della primavera del vino ... presente ai banchi d'assaggio con i vini biodinamici dei soci produttori. A loro sarà dedicata anche la degustazione condotta dal giornalista e docente Matteo Gallello "Oltralpe: suggestioni ...

ALBANIA. Assolto il presidente Meta, l'anti - Rama ...sostenuto che il governo socialista non aveva il potere di convocare l'inchiesta sulla sua condotta ... Circa il 5% dei voti espressi dai cittadini albanesi sono stadi dichiarati non validi, una ...

La condotta dei genitori, indicazioni generali e un esempio di regolamento da scaricare Orizzonte Scuola Ricostruito il palazzo reale dove è stato decapitato Giovanni Battista La distruzione dei Romani Il luogo in cui sorgeva il palazzo infatti era ... Da allora sono stati avviati significativi studi. Tra tutti, quelli condotti dagli archeologi francescani Virginio Canio ...

Scontro tra due auto: le conducenti trasportate al pronto soccorso Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Macerata che ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo dell’auto, finita fuori strada, la conducente che era rimasta incastrata. Il ...

... presente ai banchi d'assaggio con i vini biodinamicisoci produttori. A loro sarà dedicata anche la degustazionedal giornalista e docente Matteo Gallello "Oltralpe: suggestioni ......sostenuto che il governo socialista non aveva il potere di convocare l'inchiesta sulla sua... Circa il 5%voti espressi dai cittadini albanesi sono stadi dichiarati non validi, una ...La distruzione dei Romani Il luogo in cui sorgeva il palazzo infatti era ... Da allora sono stati avviati significativi studi. Tra tutti, quelli condotti dagli archeologi francescani Virginio Canio ...Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Macerata che ha provveduto ad estrarre dall’abitacolo dell’auto, finita fuori strada, la conducente che era rimasta incastrata. Il ...