Inter, respinto il ricorso per Bastoni: confermate due giornate di squalifica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutte notizie per l’Inter che non potrà schierare il difensore Alessandro Bastoni nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La prima sezione della Corte d’Appello della Figc, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il ricorso dei nerazzurri contro la squalifica di due giornate “per aver rivolto al termine del match un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l’invito a trattenersi”, in riferimento al derby contro il Milan. “LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente Daniele Cantini – Componente (relatore) Leonardo Salvemini – Componente Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 18 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brutte notizie per l’che non potrà schierare il difensore Alessandronella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. La prima sezione della Corte d’Appello della Figc, presieduta da Umberto Maiello, haildei nerazzurri contro ladi due“per aver rivolto al termine del match un’espressione ingiuriosa agli ufficiali di gara, reiterando tale atteggiamento due volte nonostante l’invito a trattenersi”, in riferimento al derby contro il Milan. “LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I composta dai Sigg.ri: Umberto Maiello – Vice Presidente Daniele Cantini – Componente (relatore) Leonardo Salvemini – Componente Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 18 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a ...

