GF Vip | Alex e Delia si chiudono in bagno per due ore | ecco cosa hanno registrato i microfoni VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 18 febbraio 2022) In queste ore sta impazzando sul web un nuovo tormentone inerente il GF Vip che si chiamagate. Ebbene si, i due si sono letteralmente chiusi all’interno deldella casa per molto tempo. Tale luogo è l’unico all’interno del quale i concorrenti non vengono ripresi e possono liberarsi dei. L'articolo proviene da KontroKultura.