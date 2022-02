F1 | Andretti annuncia | “Michael ha scritto alla Federazione per iscrivere un team nel 2024”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Vedere un 11°in Formula 1 a partire dalpotrebbe non essere un’utopia. Attraverso un post sui social, Marioha infattito che il figlio“ha richiestoFIA diil proprioin F1” e che “è in attesa di una risposta della“. La leggenda dei motori aveva già provato a fare il suo ingresso in Formula 1, provando ad acquistare ilSauber, ma anche Force India e Haas. Per varie ragioni poi non se ne fece più nulla, ma il desiderio è sicuramente rimasto. Sarà solamente il tempo a svelare se ilGlobal farà parte o meno del campionato automobilistico più seguito del mondo. SportFace.

