Covid | anticorpi monoclonali a bimbo di 13 mesi “Trattamento off label per paziente fragile”

Un bambino di 13 mesi positivo a Covid 19, con fragilità e con grave patologia respiratoria, ha ricevuto nel Centro di Trattamento precoce (Ctp) dedicato al virus Sars Cov 2 del Reparto Pneumologia Covid Dea dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce una terapia con anticorpi monoclonali. Si tratta del primo caso, in Puglia, di somministrazione di questa terapia a un paziente di età inferiore ai 12 anni. L'intervento è stato possibile grazie a un apposito protocollo redatto dal Reparto di Pneumologia e Malattie infettive dell'ospedale Bambino Gesù di Roma per la somministrazione off label del farmaco, "ovvero – spiega la Asl di Lecce – seguendo indicazioni diverse da quelle per le quali la terapia è stata autorizzata".

