Benedetta Parodi ospite di Antonella Clerici: “Siamo nate per fare danni” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Giovanna Civitillo ospite di Antonella Clerici è Benedetta Parodi e lo spazio nel bosco di E’ sempre mezzogiorno diventa sempre più utile. Al tavolino per sorseggiare un aperitivo oggi ci sono due protagoniste della tv che adorano la cucina e soprattutto adorano mangiare. Benedetta Parodi è più preparata con le ricette, Antonella Clerici lascia volentieri il posto agli altri ma insieme sono pronte a fare danni e far sorridere i telespettatori. “Siamo nate per fare danni” lo dicono entrambe, un po’ pasticcione ma in comune sembrano avere molto altro. Tra segreti per fare durare un matrimonio e il quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Giovanna Civitillodie lo spazio nel bosco di E’ sempre mezzogiorno diventa sempre più utile. Al tavolino per sorseggiare un aperitivo oggi ci sono due protagoniste della tv che adorano la cucina e soprattutto adorano mangiare.è più preparata con le ricette,lascia volentieri il posto agli altri ma insieme sono pronte ae far sorridere i telespettatori. “per” lo dicono entrambe, un po’ pasticcione ma in comune sembrano avere molto altro. Tra segreti perdurare un matrimonio e il quando ...

matteo___90 : ODDIO ACCENDO SU RAI UNO E TROVO BENEDETTA PARODI a #ESempreMezzogiorno. CHE SUCCEDE? - xswagway : benedetta parodi ospite di antonella clerici il cross over che non ci aspettavamo - Marie_Bloo : Il sogno della mia vita da casalinga: Benedetta Parodi e Antonella Clerici nello stesso programma - Olty86 : Antonella e Benedetta parodi insieme, ora manca solo Benedetta Rossi ?????? #ESempreMezzogiorno - justcallme_sug : NON BENEDETTA PARODI DA ANTONELLINA LA SIMULAZIONE DISTRUTTA COMPLETAMENTE -