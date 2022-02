ATP Rio 2022, Matteo Berrettini fermato dalla pioggia: giocherà oggi ottavi ed eventuali quarti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il torneo Rio Open presented by Claro 2022 di tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile, ha visto la pioggia bloccare il programma degli ottavi di finale del tabellone principale del singolare maschile, che verranno completati oggi, quando si giocheranno anche tutti i quarti di finale. Rinviata ad oggi anche la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il padrone di casa brasiliano Thiago Monteiro, che si giocherà alle ore 18.30 italiane sul Quadra Guga Kuerten: il vincitore tornerà poi in campo per i quarti di finale nel quarto match di giornata contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Federico Delbonis. Sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il torneo Rio Open presented by Clarodi tennis, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile, ha visto labloccare il programma deglidi finale del tabellone principale del singolare maschile, che verranno completati, quando si giocheranno anche tutti idi finale. Rinviata adanche la sfida tra l’azzurroed il padrone di casa brasiliano Thiago Monteiro, che sialle ore 18.30 italiane sul Quadra Guga Kuerten: il vincitore tornerà poi in campo per idi finale nel quarto match di giornata contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’argentino Federico Delbonis. Sarà ...

Advertising

lastwordonsport : ATP Rio Quarterfinal Predictions Including Federico Coria vs Fabio Fognini - - sportface2016 : Gli orari del #18febbraio - #RioOpen - sportface2016 : #Berrettini non è sceso in campo questa notte: pioggia a #RiodeJaneiro - #Atp - Kenmckinnon9 : ATP 500 RIO Open presented by Claro Court 1 Miomir Kecmanovic vs Francisco Cerundolo 3:10pm R.B… - infoitsport : ATP Rio de Janeiro 2022, Lorenzo Sonego ko con Miomir Kecmanovic agli ottavi di finale -