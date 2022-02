Vacche e vitelli in piazza a Brescia per la protesta Coldiretti

Advertising

Veg_Markuz : @riky7372 Potrebbero pure richiederli ma se per le aziende zootecniche venissero meno gli introiti derivanti dalla… - Veg_Markuz : @riky7372 ... cioè, se i vegetariani aumentassero considerevolmente, anche l'industria lattiero-casearia verrebbe d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacche vitelli

Agenzia ANSA

Durante la manifestazione e' stata allestita una stalla con ie una vacca, ci sono le bambine vestite da contadine, i pannelli fotovoltaici simbolo dell'evoluzione green del comparto e il ...Perché i mandriani a cavallo di qualsiasi latitudine lo sanno bene: lee inon devono perdere peso, e i cavalli devono lavorare per tante lunghe ore in un giorno, quindi farli ...Centinaia tra allevatori e agricoltori del Bresciano stanno manifestando in piazza Duomo a Brescia contro l'aumento dei prezzi di energia e ...ed un pajo di vacche bianche da frutto delle quali si valgono pure per lavorare il terreno e così oltre il lavoro ne ottengono il prodotto dei vitelli. Vi sono dei contadini che tengono dei vitelli da ...