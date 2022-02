Tottenham, Conte conferma le perplessità: “ci siamo indeboliti, anche dal punto di vista numerico” (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’impatto di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è stato veramente importante, nelle ultime partite però la squadra ha raccolto pochi punti e la situazione di classifica si è complicata. L’allenatore ex Inter è uno dei migliori del suo ruolo e pretende tantissimo dai calciatori a disposizione e dalle dirigenze, non si acContenta di lottare per obiettivi poco ambiziosi. Antonio Conte ha parlato a Sky Sport: “il Tottenham non ha intenzione di comprare calciatori pronti per competere per le prime posizioni. Da un po’ di tempo la squadra non riesce a stabilizzarsi sopra la parte centrale della classifica, con questi presupposti è normale che la fiducia nei propri mezzi, a volte, venga meno”. Su Kulusevski e Bentancur: “si tratta di due calciatori ideali per il progetto del club, hanno tanto tempo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’impatto di Antoniosulla panchina delè stato veramente importante, nelle ultime partite però la squadra ha raccolto pochi punti e la situazione di classifica si è complicata. L’allenatore ex Inter è uno dei migliori del suo ruolo e pretende tantissimo dai calciatori a disposizione e dalle dirigenze, non si acnta di lottare per obiettivi poco ambiziosi. Antonioha parlato a Sky Sport: “ilnon ha intenzione di comprare calciatori pronti per competere per le prime posizioni. Da un po’ di tempo la squadra non riesce a stabilizzarsi sopra la parte centrale della classifica, con questi presupposti è normale che la fiducia nei propri mezzi, a volte, venga meno”. Su Kulusevski e Bentancur: “si tratta di due calciatori ideali per il progetto del club, hanno tanto tempo ...

