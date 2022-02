Stadio Maradona, 1,5 mln € per rifare il Miglio azzurro, sottopasso che conduce dagli spogliatoi al campo (Di giovedì 17 febbraio 2022) “E’ stata approvata oggi in Giunta la delibera per l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione edilizia e Miglioramento impiantistico del passaggio interrato di collegamento degli spogliatoi dello Stadio Diego Armando Maradona, denominato Miglio azzurro. L’importo complessivo previsto per i lavori è di circa 1 milione e mezzo di euro a carico della Regione Campania”. L’annuncio in una nota della Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 febbraio 2022) “E’ stata approvata oggi in Giunta la delibera per l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione edilizia eramento impiantistico del passaggio interrato di collegamento deglidelloDiego Armando, denominato. L’importo complessivo previsto per i lavori è di circa 1 milione e mezzo di euro a carico della Regione Campania”. L’annuncio in una nota della Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY ? #NapoliInter ?? 25^ giornata @SerieA ? 18:00 CET ??? Stadio Diego Armando Maradona #FORZAINTER ??? - Inter : ??? | STADIO ?? Tutto pronto al Maradona ?? ?? Mancano solo 9?0? minuti a #NapoliInter ?? #FORZAINTER ???? - sportli26181512 : Stadio Maradona, approvata delibera per lavori al sottopasso Miglio Azzurro: L'importo complessivo dei lavori sarà… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Approvata la delibera per l’approvazione del progetto di riqualificazione edilizia/miglioramento impiantistico del passagg… - claudioruss : Approvata la delibera per l’approvazione del progetto di riqualificazione edilizia/miglioramento impiantistico del… -