Snowdrop: la serie coreana debutterà su Disney+ nell'estate 2022

Disney+ ha annunciato che Snowdrop, l'attesissima serie originale coreana, debutterà in Italia nell'estate 2022 sulla piattaforma streaming. La serie, dramma d'epoca che esplora l'amore proibito tra una giovane coppia intrappolata in un periodo di crisi politica, è composta da 16 episodi ed è interpretata da Jung Hae-In, star di Tune in for Love e While You Were Sleeping, e Jisoo delle BLACKPINK. Quando un uomo ricoperto di sangue (Jung Hae-In) fa irruzione nel dormitorio di un'università femminile di Seul, in Corea, Eun Yeong-ro (Jisoo) andrà contro ...

