Sci alpino | Italia lacerata | prima Marsaglia-Casse e la ‘proposta indecente’; ora Quario-Goggia

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) In attesa del Team Event di sabato, l’dello sciha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: due per mano di Federica Brignone (argento in gigante, bronzo in combinata) e due in discesa libera (argento di Sofia, bronzo di Nadia Delago). Nelle ultime due settimane, però, il clima all’interno della Nazionale è stato tutt’altro che solare e non sono mancati i momenti di tensione. Ne è emerso un gruppo in partee a fare notizia sono state anche due polemiche: nellaparte della kermesse ha tenuto botta la vicenda, oggi è invece sul tavolo la vicenda che interessa “Ninna”(mamma di Federica Brignone) e Sofia. Sci, Ninna ...