Advertising

zazoomblog : Salesforce Global Digital Skills Index 2022 gli italiani non sono pronti alla digitalizzazione? - #Salesforce… -

Ultime Notizie dalla rete : Salesforce Global

Zazoom Blog

... nei parametri di backup di Microsoft 365, Google Workspace e. Questo risultato rafforza ... Senior Vice President ofChannel & Partner Ecosystem di AvePoint . "Grazie alla nuova ...Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su. Com , che ha terminato le ... Tra i protagonisti del Nasdaq 100 , Analog Devices (+3,89%), Henry Schein (+2,92%), Liberty(+1,83%) e ...According to Salesforce's Global Digital Skills Index, Thailand attained a score of 48 out of 100, behind only India with a score of 63 and Brazil at 53. The global average was 33. The index gauged ...LOS ANGELES, Feb 18 (Thomson Reuters Foundation) - Hundreds of Salesforce employees globally are rebelling against plans by the U.S. enterprise software giant to enter the non-fungible token (NFT) ...