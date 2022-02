Porto-Lazio 0-0 LIVE (Di giovedì 17 febbraio 2022) Porto-Lazio (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale in Europa League. Si gioca... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022)(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata dei sedicesimi di finale in Europa League. Si gioca...

Advertising

EuropaLeague : ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Porto-Lazio: live report, formazioni e dettagli - diegoprit : RT @EuropaLeague: ?????? Porto vs Lazio ?? #UEL - sportface2016 : #PortoLazio, i telecronisti su #Sky e #Dazn - ShohelTV1 : UEFA Europa League League game Live Here ?????? ???? -