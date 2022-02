(Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Unadi Libri”, il festival dell’editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: “Pensieri corsari”per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18 a. “Una edizione segnata da ricorrenze importanti – spiega Gaetano Savatteri – ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo “Pensieri corsari”, un modo per ...

Advertising

lifestyleblogit : Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri' - - telodogratis : Palermo, dal 9 al 12 giugno torna ‘Una Marina di Libri’ - ScrivoLibero : Si è svolto stamattina l’incontro tra il Sindaco Pendolino e il Comandante raggruppamento Sicilia Strade Sicure e c… - StraNotizie : Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri' - zazoomblog : Palermo dal 9 al 12 giugno torna Una Marina di Libri - #Palermo #giugno #torna #Marina #Libri -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo dal

Il Sannio Quotidiano

... Malone, Montanaro, Scarlatti, Corsoe Corso Giulio Cesare, personale del Comm.to Barriera ... Gli arresti vannomaliano ventiquattrenne che spacciava all'angolo di via Giachino nascondendo ...Il festival del libro è organizzatoCentro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi die dalla ...Storia di un'inchiesta dilagata a macchia d'olio che spazzò via in poco tempo i partiti "storici" nati nel Novecento. Un bilancio amaro, 30 anni dopo ...L’incontro è in programma il 22 febbraio dalle ore 11,00 a Palermo nella scuola IISS Pio La Torre (Via Nina Siciliana, 22) e in collegamento dall’Istituto Comprensivo L. Sciascia di Catania. L’evento ...