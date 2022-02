Mascherine ffp2 poco filtranti: maxi sequestro anche a Prato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Avevano una capacità di filtraggio pari al 30% invece che al 98% come dovrebbe essere: in pratica sarebbero state meno filtranti delle Mascherine ... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) Avevano una capacità di filtraggio pari al 30% invece che al 98% come dovrebbe essere: in pratica sarebbero state menodelle...

Advertising

gparagone : Da @Altroconsumo una posizione di buonsenso: Ffp2 incompatibili con le capacità polmonari dei bimbi. - Altroconsumo : Grazie @gparagone. Riteniamo le mascherine dispositivi di protezione fondamentali per tutti, quindi anche per i bam… - fattoquotidiano : Torino, “acquisti gonfiati” di mascherine FFP2 per le caserme dell’Arma: due Carabinieri arrestati nell’indagine pe… - zazoomblog : Mascherine Ffp2 allerta per i bambini: cosa emerge - #Mascherine #allerta #bambini: #emerge - vallant80 : RT @LInvestigativa: Sto leggendo: -