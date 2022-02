La corsa europea alle gigafactory (litio permettendo) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si tratta, probabilmente, di uno dei fronti della battaglia tecnologica più importanti di questo secolo. La corsa alle gigafactory – enormi impianti di assemblaggio con una produzione misurata in giga, o miliardi, di wattora – è destinata a cambiare il panorama industriale dell’Europa. Lo richiede l’impegno della Commissione, e degli Stati membri, a proseguire la strada, tortuosa, della decarbonizzazione del settore, che da solo conta per quasi metà delle emissioni climalteranti. Ma allo stesso tempo, è in ballo la rilevanza e competitività tecno-industriale di un intero comparto e del suo indotto. Secondo l’International Energy Agency (IEA), il percorso verso net-zero entro il 2050 richiederà al settore della mobilità elettrica di crescere il 36% ogni anno, che significa avere 245 milioni di veicoli elettrici (EVs) già nel 2030 a ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 febbraio 2022) Si tratta, probabilmente, di uno dei fronti della battaglia tecnologica più importanti di questo secolo. La– enormi impianti di assemblaggio con una produzione misurata in giga, o miliardi, di wattora – è destinata a cambiare il panorama industriale dell’Europa. Lo richiede l’impegno della Commissione, e degli Stati membri, a proseguire la strada, tortuosa, della decarbonizzazione del settore, che da solo conta per quasi metà delle emissioni climalteranti. Ma allo stesso tempo, è in ballo la rilevanza e competitività tecno-industriale di un intero comparto e del suo indotto. Secondo l’International Energy Agency (IEA), il percorso verso net-zero entro il 2050 richiederà al settore della mobilità elettrica di crescere il 36% ogni anno, che significa avere 245 milioni di veicoli elettrici (EVs) già nel 2030 a ...

