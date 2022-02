GF Vip, Soleil Sorge ha un crollo con Alex: “Non sei qui per me” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Soleil Sorge non trattiene le lacrime al Grande Fratello Vip durante un confronto con Alex Belli, ecco cosa si sono detti nella casa più spiata d’Italia Nervi sempre più tesi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 17 febbraio 2022)non trattiene le lacrime al Grande Fratello Vip durante un confronto conBelli, ecco cosa si sono detti nella casa più spiata d’Italia Nervi sempre più tesi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

DenisDecorte : Soleil per aver detto 'urlate come delle scimmie' si è beccata della razzista #gfvip - gf_vip_news : TELEVOTO ?? (2940 VOTI RICEVUTI) 1. VOTATE TUTTI ?? 2. FATE GIRARE IL TWEET ?? 3.CITATE IL SONDAGGIO E USATE TANTI H… - anticipazionitv : Il gieffino si spinge sempre più in là con #deliaduran e #soleil ?? La regia interviene ???? - anticipazionitv : #soleil ha accettato un nuovo lavoro mentre è nella casa? ?????? #lavoro #tvtime #SoleilSorge #GFvip - zazoomblog : Soleil Sorge post GF Vip: rifiutata da Ilary Blasi lavorerà con Barbara D’Urso - #Soleil #Sorge #rifiutata #Ilary -