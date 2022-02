GF Vip, Alex scoppia a piangere tra le braccia di Soleil. Ci risiamo! (Video) (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex e Soleil - US Endemol Shine Nuovo capitolo della soap che, ormai da mesi, sta monopolizzando le dinamiche del Grande Fratello Vip. Dopo la pace scoppiata con la “moglie” Delia Duran e la scenata di gelosia di Soleil Sorge che ne è conseguita, stavolta è stato Alex Belli a dare il via all’ennesimo colpo di teatro, visto che è scoppiato a piangere tra le braccia dell’italo-americana, incurante delle richieste della venezuelana. Il momento di commozione di Alex si è avuto in seguito ad una discussione notturna avvenuta con la Sorge che, oltre a fargli una scenata di gelosia, gli ha fatto sapere di essere delusa perché “tu e Delia avete fatto un teatrino e di vero non vedo un cavolo di niente”. Dopo essere ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 febbraio 2022)- US Endemol Shine Nuovo capitolo della soap che, ormai da mesi, sta monopolizzando le dinamiche del Grande Fratello Vip. Dopo la paceta con la “moglie” Delia Duran e la scenata di gelosia diSorge che ne è conseguita, stavolta è statoBelli a dare il via all’ennesimo colpo di teatro, visto che èto atra ledell’italo-americana, incurante delle richieste della venezuelana. Il momento di commozione disi è avuto in seguito ad una discussione notturna avvenuta con la Sorge che, oltre a fargli una scenata di gelosia, gli ha fatto sapere di essere delusa perché “tu e Delia avete fatto un teatrino e di vero non vedo un cavolo di niente”. Dopo essere ...

