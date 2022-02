Federica Brignone sulle polemiche | “Non sapevo nulla | altrimenti mi sarei incavolata e non avrei vinto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è salita sul podio a cinque cerchi per la terza volta in carriera, la seconda in questa edizione dei Giochi dopo l’argento in gigante. La valdostana si è resa protagonista di una prestazione solida tra discesa libera e slalom, riuscendo a piazzarsi dietro alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener (la statunitense Mikaela Shiffrin è clamorosamente uscita nella prova tecnica). Sci alpino, Davide: “Mia mamma ha ragione a pensare certe cose, ma perché dirle?” In mattinata, però, hanno tenuto botta le dichiarazioni rilasciate da sua mamma Maria Rosa “Ninna” Quario, prima a Radio Capital e poi ribadite con un suo articolo pubblicato su Il Giornale (testata con cui collabora). L’ex sciatrice aveva palesato ...