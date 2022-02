F1 | Charles Leclerc | ' Macchina aggressiva | vogliamo ottenere grandi risultati' ; Carlos Sainz | ' Sono pronto'

Advertising

charleslecleric : @ScuderiaFerrari @McLarenF1 @Charles_Leclerc @Carlossainz55 admin aggressivo oggi - showkatana7 : RT @LeclercNews: . @Charles_Leclerc , @Carlossainz55 and Mattia Binotto ?? #F1 - Claudio_11_1987 : RT @jermann_kurt: @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Bellissima macchina ! Forza Ferrari! - Ilost_my_mind : RT @lamarghe002: SARÒ CON TEEE TU NON DEVI MOLLAREEE ABBIAMO UN SOGNO NEL CUOREEE CHARLES LECLERC CAMPIONEEEE - i2iry : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Forza Ferrari ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

Dopo stagioni molto dure, la Rossa inizia il 'new deal' con grandi speranze e i confermatie Carlos Sainz al volante, piloti cui sono affidati i sogni di riscatto del Cavallino.La F1 - 75? Mi piace molto la macchina e la amerò ancora di più quando sarò in pista ', le parole del monegasco(riportate da gazzetta.it).L'attesa è finita e i veli dalla nuova Ferrari F1-75, dedicata al 75° anniversario dell'azienda, sono stati tolti. Nella stagione della rivoluzione tecnica, la Rossa ha alzato la posta con un progetto ...È stata presentata oggi, in una diretta streaming da Maranello, la nuova F1-75, una monoposto con cui la scuderia Ferrari correrà quest’anno il mondiale di Formula 1. La vettura è attesa in pista nel ...