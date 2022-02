Eutanasia, era tutto scritto (4 anni fa): il lungo silenzio del parlamento italiano sul fine vita (Di giovedì 17 febbraio 2022) Era tutto scritto. E non da un giorno ma quasi da quattro anni che coincidono, peraltro, con una intera legislatura, all’epoca appena iniziata ed ora prossima alla conclusione. La decisione di due giorni fa, 14 febbraio, della Corte costituzionale di bloccare il referendum sull’Eutanasia ha fatto scandalo: i promotori, le famiglie che soffrono perché una persona cara è attaccata ad una macchina senza speranza di guarire, hanno messo sotto accusa la decisione dei giudici delle leggi e del loro neopresidente Giuliano Amato, considerati insensibili alle necessità dei cittadini. Eppure se si può dibattere a lungo di come andassero scritti i quesiti sottoposti alla Consulta – i giudici, e non solo loro, sostengono che così com’era formulato il referedum avrebbe aperto alla depenalizzazione di quasi tutte ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 febbraio 2022) Era. E non da un giorno ma quasi da quattroche coincidono, peraltro, con una intera legislatura, all’epoca appena iniziata ed ora prossima alla conclusione. La decisione di due giorni fa, 14 febbraio, della Corte costituzionale di bloccare il referendum sull’ha fatto scandalo: i promotori, le famiglie che soffrono perché una persona cara è attaccata ad una macchina senza speranza di guarire, hanno messo sotto accusa la decisione dei giudici delle leggi e del loro neopresidente Giuliano Amato, considerati insensibili alle necessità dei cittadini. Eppure se si può dibattere adi come andassero scritti i quesiti sottoposti alla Consulta – i giudici, e non solo loro, sostengono che così com’era formulato il referedum avrebbe aperto alla depenalizzazione di quasi tutte ...

