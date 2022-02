Caso Amara | Piercamillo Davigo rinviato a giudizio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il gup di Brescia Federica Brugnara hal'ex componente del Csmaccusato di rivelazione del segreto d'ufficio per aver divulgato i verbali di Piero, ex avvocato esterno di Eni, sulla presunta...

17.40, Davigo rinviato a giudizio Il Gup di Brescia ha rinviato a giudizio l'ex consigliere del Csm Davigo per rivelazione del segreto d'ufficio, neldella diffusione dei verbali di Piero ...Giustizia Loggia Ungheria, anche Mattarella sapeva dei verbali diin mano a Davigo Giulia Merlo Ildi Davigo Durante l'udienza, i pm hanno ribadito la richiesta di rinvio a giudizio, ...A 30 anni esatti dall'inizio dell'inchiesta di Mani pulite il gup di Brescia Francesca Brugnara ha rinviato a giudizio l'ex consigliere ...Udienza preliminare in mattinata anche per Paolo Storari, il pm indagato per rivelazione di ufficio. Per lui chiesto il minimo di 6 mesi ...