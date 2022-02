Canone Rai, ora si può ottenere l’esenzione: la procedura esatta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non tutti i contribuenti sono obbligati al pagamento del Canone, ma bisogna rispettare alcuni requisiti: tutto quel che c’è da sapere Il Canone Rai è una tassa inserita all’interno della bolletta dell’energia elettrica. Ha un costo di 90 euro all’anno, per un totale di dieci rate da 9 euro ciascuna e tutti i cittadini sono obbligati a pagarlo. Stop al Canone RaiUn altro modo per versare l’importo richiesto sarebbe quella di pagarla entro il 31 gennaio con il modello F24 in un’unica soluzione la rate frazionate nell’anno. Termine che, però, è già scaduto. Il tributo va versato per poter usufruite degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il Canone televisivo è stata, almeno fino al 2016, una delle imposte più evase in Italia. Proprio per questo, con il Governo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 17 febbraio 2022) Non tutti i contribuenti sono obbligati al pagamento del, ma bisogna rispettare alcuni requisiti: tutto quel che c’è da sapere IlRai è una tassa inserita all’interno della bolletta dell’energia elettrica. Ha un costo di 90 euro all’anno, per un totale di dieci rate da 9 euro ciascuna e tutti i cittadini sono obbligati a pagarlo. Stop alRaiUn altro modo per versare l’importo richiesto sarebbe quella di pagarla entro il 31 gennaio con il modello F24 in un’unica soluzione la rate frazionate nell’anno. Termine che, però, è già scaduto. Il tributo va versato per poter usufruite degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Iltelevisivo è stata, almeno fino al 2016, una delle imposte più evase in Italia. Proprio per questo, con il Governo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se fai un paragone errato devi essere umiliato e poi licenziato da un giornale privato; se ridacchi nel giorno dell… - MonfoMoni : RT @Domenico_p6: Pago il canone RAI da una vita. Mai battuto ciglio, perché la RAI era, sempre e in ogni caso, la *mia* RAI. Ora, giuro, se… - FzVittoria : RT @Domenico_p6: Pago il canone RAI da una vita. Mai battuto ciglio, perché la RAI era, sempre e in ogni caso, la *mia* RAI. Ora, giuro, se… - BrutoGiunio : RT @EmeParonzini: Arrivata la bolletta della luce. Comunque anche con la materia prima alle stelle buona parte sono tasse, oneri di sistema… - lancellone : RT @Domenico_p6: Pago il canone RAI da una vita. Mai battuto ciglio, perché la RAI era, sempre e in ogni caso, la *mia* RAI. Ora, giuro, se… -