Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli Barcellona: Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen. PER LEGGERE TUTTE LE … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ledi: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen. PER LEGGERE TUTTE LE … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - Pall_Gonfiato : #EuropaLeague - Queste le scelte ufficiali di #Xavi e #Spalletti per #BarcellonaNapoli - anteprima24 : ** #Barcellona-##Napoli, formazioni ufficiali: Osimhen sfida Aubameyang ** -