Balneari | Camera approva mozione maggioranza' **

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Lahato con 366 sì e 42 no ladisull'applicazione della direttiva Bolkestein in Italia.

Giorgia Meloni scatena la sua ira allacontro il governo Mario Draghi e la sua decisione di mettere a bando le concessionia partire dal 2024. Per la leader di Fratelli d'Italia le emergenze del Paese sono ben altre, a ...'In piena crisi e con la pandemia è stato convocato un Cdm per parlare di, per il governo ... Così la leader FdI Giorgia Meloni, in Aula alladurante la dichiarazione di voto sulle ...Alla Camera la capa di Fratelli d'Italia si è lasciata andare a considerazioni falsamente nazionalista a garanzia di un sistema che non può reggere ...Giorgia Meloni scatena la sua ira alla Camera contro il governo Mario Draghi e la sua decisione di mettere a bando le concessioni balneari a partire ...