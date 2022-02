Ucraina, Von der Leyen “Pronti a reagire in caso di attacco” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L'Unione Europea è pronta a reagire con misure di emergenza e un sostanzioso pacchetto di sanzioni nel caso la Russia invada L'Ucraina”. Lo ha ribadito la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo commentando la situazione di tensione al confine tra Russia e Ucraina. “L'Unione europea è nata per mettere fine ai conflitti e per garantire il diritto di vivere in libertà ed è inaccettabile che tutt'oggi si parli di guerra e del desiderio del Cremlino di imporsi sulle volontà dei cittadini ucraini”, ha continuato von der Leyen. Il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L'Unione Europea è pronta acon misure di emergenza e un sostanzioso pacchetto di sanzioni nella Russia invada L'”. Lo ha ribadito la presidente della Commissione Europea Ursula von der, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo commentando la situazione di tensione al confine tra Russia e. “L'Unione europea è nata per mettere fine ai conflitti e per garantire il diritto di vivere in libertà ed è inaccettabile che tutt'oggi si parli di guerra e del desiderio del Cremlino di imporsi sulle volontà dei cittadini ucraini”, ha continuato von der. Il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ...

