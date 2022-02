Traffico Roma del 16-02-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziano rimondiancora intenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra Laurentina e Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in carreggiata opposta sulla tangenziale rallentamenti tra Tiburtina e sala Viale Parioli per lavori di potatura e ha chiuso il tratto tra via Castellini e via Oxilia chi lavori si svolgono in fascia oraria 7:17 e proseguiranno fino al 21 febbraio ad eccezione di sabato e domenica per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia di ...