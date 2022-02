Superbonus e supertruffe: l’imprenditore accusato di finti lavori per un miliardo di euro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Aziende edili con tre dipendenti che accumulano crediti d’imposta per un miliardo di euro. Nell’inchiesta sulle truffe sul Superbonus 110% ci sono storie come quella di Maurizio De Martino, imprenditore di San Severo in provincia di Foggia. Ovvero l’uomo da un miliardo di bonus. 250 milioni sono stati già incassati dalle sue ditte, racconta oggi Repubblica. Gli altri soldi sono bloccati perché sotto Natale è arrivata la Guardia di Finanza. E oggi De Martino è indagato con altre quattro persone per emissione di fatture false e cessione di crediti farlocchi. “Fa parte — si legge nel capo di imputazione secondo quanto riporta il quotidiano — di un’organizzazione criminale che ha pianificato un articolato sistema finalizzato alla creazione e monetizzazione di falsi crediti di imposta per circa un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Aziende edili con tre dipendenti che accumulano crediti d’imposta per undi. Nell’inchiesta sulle truffe sul110% ci sono storie come quella di Maurizio De Martino, imprenditore di San Severo in provincia di Foggia. Ovvero l’uomo da undi bonus. 250 milioni sono stati già incassati dalle sue ditte, racconta oggi Repubblica. Gli altri soldi sono bloccati perché sotto Natale è arrivata la Guardia di Finanza. E oggi De Martino è indagato con altre quattro persone per emissione di fatture false e cessione di crediti farlocchi. “Fa parte — si legge nel capo di imputazione secondo quanto riporta il quotidiano — di un’organizzazione criminale che ha pianificato un articolato sistema finalizzato alla creazione e monetizzazione di falsi crediti di imposta per circa un ...

