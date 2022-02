Silvio Berlusconi non va in Tribunale a Monza. Il pm: “Allo stadio è andato, è più stressante che testimoniare in Aula” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È più stressante andare Allo stadio” che testimoniare in un processo: il pm Rosario Ferracane ha commentato così l’assenza per motivi di salute di Silvio Berlusconi, che era atteso in Tribunale a Monza dove l’ex Olgettina Giovanna Rigato è a processo per tentata estorsione nei suoi confronti. Il presidente di Forza Italia ha infatti presentato una istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma solo questo fine settimana era presente Allo stadio per seguire la partita del suo Monza contro la Spal. Anzi, al termine della gara Berlusconi in conferenza stampa aveva pure specificato: “Per la prossima partita con il Pisa sarò qui“. “Non si capisce come possa essere più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È piùandare” chein un processo: il pm Rosario Ferracane ha commentato così l’assenza per motivi di salute di, che era atteso indove l’ex Olgettina Giovanna Rigato è a processo per tentata estorsione nei suoi confronti. Il presidente di Forza Italia ha infatti presentato una istanza di rinvio per legittimo impedimento, ma solo questo fine settimana era presenteper seguire la partita del suocontro la Spal. Anzi, al termine della garain conferenza stampa aveva pure specificato: “Per la prossima partita con il Pisa sarò qui“. “Non si capisce come possa essere più ...

Advertising

fanpage : Silvio Berlusconi sarebbe dovuto comparire in aula per il processo a carico dell'ex olgettina Giovanna Rigato, ma i… - fattoquotidiano : LE DIFFERENZE COL 'VENTENNIO' Forse gli attacchi che Matteo Renzi ha rivolto ai magistrati che lo indagano su Open… - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi non va in Tribunale a Monza. Il pm: “Allo stadio è andato, è più stressante che testimoniare in Aula… - Fabio_V79 : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi non va in Tribunale a Monza. Il pm: “Allo stadio è andato, è più stressante che testimoniare in Aula… - DanyBruscia : RT @fattoquotidiano: Silvio Berlusconi non va in Tribunale a Monza. Il pm: “Allo stadio è andato, è più stressante che testimoniare in Aula… -