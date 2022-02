Serie A, la classifica degli ascolti: Milan in testa, superate Inter e Juve (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La classifica degli ascolti delle gare di Serie A: il Milan al comando Tra il -20% e il -50%. È questa il range della differenza – scrive Calcio&Finanza – di ascolti rilevati da Auditel per le singole squadre nel corso della prima metà del campionato 2021/22 rispetto al girone d’andata della scorsa stagione. Nella graduatoria riportata da Italia Oggi, per il 21/22 troviamo in testa il Milan con 15,8 milioni di spettatori complessivi, seguito da Inter (15,3 milioni) e Juventus (14,5 milioni). La differenza per le tre big, rispetto al girone d’andata della scorsa stagione, è rispettivamente -25%, -20% e addirittura -50% per i bianconeri: un calo in parte legato al fatto che, dalla stagione in corso, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladelle gare diA: ilal comando Tra il -20% e il -50%. È questa il range della differenza – scrive Calcio&Finanza – dirilevati da Auditel per le singole squadre nel corso della prima metà del campionato 2021/22 rispetto al girone d’andata della scorsa stagione. Nella graduatoria riportata da Italia Oggi, per il 21/22 troviamo inilcon 15,8 milioni di spettatori complessivi, seguito da(15,3 milioni) entus (14,5 milioni). La differenza per le tre big, rispetto al girone d’andata della scorsa stagione, è rispettivamente -25%, -20% e addirittura -50% per i bianconeri: un calo in parte legato al fatto che, dalla stagione in corso, ...

Advertising

peppamat7 : Poter accedere ai bilanci delle squadre di serie A fa capire tanto di ciò che è marcio nel calcio italiano. In più.… - LinkaTv : E' iniziato DC Super Hero Girls - la serie su #boingtv Clicca qui per classifica tweet: - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati della ventiquattresima giornata in TEMPO REALE e la classifica - SalentoSport : #LIVE! #SERIED/H – #Risultati 24ª giornata, #classifica e prossimo turno - BlunoteWeb : Serie C: Classifica marcatori dei tre gironi dopo la 27° giornata -