Scuola, il Viminale scrive ai prefetti: "Dialogo con gli studenti per evitare i violenti durante le manifestazioni" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, in una circolare inviata a tutti i prefetti, chiede di "Intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste". Il documento fa riferimento alla mobilitazione nazionale promossa per venerdì dal Fronte della gioventù comunista in seguito alla morte di due studenti impegnati in uno stage lavorativo, Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Si invita così ad attivare un Dialogo con i promotori e a valutare il coinvolgimento dei dirigenti scolastici. L'interlocuzione dei questori con gli organizzatori delle manifestazioni studentesche "potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e per isolare le frange più ...

