Report nel mirino | scatta l’indagine su conti e fatture

Report, la Corte dei conti avvia un'istruttoria sulle spese del programma Rai. Ogni conto sul budget totale verrà posto sotto esame. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall'attuale conduttore Sigfrido Ranucci in un video registrato nel 2014 a sua insaputa, l'intero programma finisce nel mirino. Gli inquirenti cercando prove su eventuali fatturazioni fittizie, quelle di cui il giornalista parlava nel filmato che gli è stato fatto senza che se ne rendesse conto. A metterlo in luce era stato Il Riformista poco tempo fa. Ma cosa mostra il video? Cosa rischia ora il giornalista d'inchiesta? Il video di Ranucci Il video in cui il conduttore di Report parla delle fatturazioni fittizie è stato fatto senza che il giornalista ne sapesse nulla. Nelle immagini si vede Ranucci discutere con due persone dell'acquisto di un video ...

