“Racconti di storie irrilevanti” di Matteo Deraco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) è un’opera ambientata a Roma, che viene descritta nelle sue affascinanti atmosfere, e ha come protagonista un giovane uomo di trentaquattro anni che condivide con l’autore il nome e il cognome, e probabilmente anche parte della sua storia. È una raccolta di Racconti introspettiva, malinconica e a tratti cinica, caratterizzata da una scrittura scorrevole e intrattenente; l’autore presenta brevi storie di vita normale, che lui chiama irrilevanti. In realtà, in ogni racconto si entra nel vissuto più profondo dello scrittore e si può percepire la sua anima sofferente; niente è inutile, quindi, tutto è rilevante perché si parla dell’essere umano nella sua forma più pura, più autentica. Il protagonista, Matteo, è uno scrittore e un viaggiatore; di chilometri ne ha fatti tanti, così come molte sono le pagine che riempie ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) è un’opera ambientata a Roma, che viene descritta nelle sue affascinanti atmosfere, e ha come protagonista un giovane uomo di trentaquattro anni che condivide con l’autore il nome e il cognome, e probabilmente anche parte della sua storia. È una raccolta diintrospettiva, malinconica e a tratti cinica, caratterizzata da una scrittura scorrevole e intrattenente; l’autore presenta brevidi vita normale, che lui chiama. In realtà, in ogni racconto si entra nel vissuto più profondo dello scrittore e si può percepire la sua anima sofferente; niente è inutile, quindi, tutto è rilevante perché si parla dell’essere umano nella sua forma più pura, più autentica. Il protagonista,, è uno scrittore e un viaggiatore; di chilometri ne ha fatti tanti, così come molte sono le pagine che riempie ...

Advertising

Livia_s_tweet : @ilpost @Diegopassoni Come già detto altrove: il pensiero che tutto ciò che racconti siano storie di vita vera riad… - Andyserzioni : Si può scrivere racconti col suono dentro? Si può parlare di suono raccontando piccole storie? Ho aggregato in un… - Giagiu16 : RT @RaiTre: “Io faccio il possibile perché le persone leggano di più. Per questo, nei racconti di Montalbano, cito sempre qualche altro ro… - Biagiothai : 'A 95 anni mangerò al buio: non riesco a pagare le bollette'. I racconti di chi non ce la fa… - cat_impy : RT @linuxiano2022: “A 95 anni mangerò al buio: non riesco a pagare le bollette”. I racconti di chi non ce la fa: -

Ultime Notizie dalla rete : Racconti storie De Gasperi, Andreotti, Craxi: il racconto in podcast delle figlie ...i racconti di papà Bettino dalla voce di Stefania Craxi o quelli di Pietro Ingrao nei racconti ...Banfi che guida gli ascoltatori a comprendere il contesto storico in cui sono ambientate le storie ...

Ripartono il Premio Acqui Storia e il Premio Acqui Edito & Inedito Possono concorrere alla Sezione Inedita - Narrativa - Romanzi familiari: romanzi, racconti lunghi o raccolte di racconti che trattano le vicissitudini di una stirpe, storie romanzate attraverso le ...

“Racconti di storie irrilevanti” di Matteo Deraco La Prima Pagina De Gasperi, Andreotti, Craxi: il racconto in podcast delle figlie Antonio Bonatesta, ha la voce narrante del giornalista Alessandro Banfi che guida gli ascoltatori a comprendere il contesto storico in cui sono ambientate le storie raccontate dalle "Figlie della ...

STORIE VERE. Angelo scopre un’altra vita, come un puzzle che ritrova dei pezzi mancanti Così recita il testo di una canzone di Anna Oxa e invece, a volte, dentro una vita ne esiste già un’altra da sempre e quando una persona si trova di fronte a una simile condizione ogni sicurezza è ...

...idi papà Bettino dalla voce di Stefania Craxi o quelli di Pietro Ingrao nei...Banfi che guida gli ascoltatori a comprendere il contesto storico in cui sono ambientate le...Possono concorrere alla Sezione Inedita - Narrativa - Romanzi familiari: romanzi,lunghi o raccolte diche trattano le vicissitudini di una stirpe,romanzate attraverso le ...Antonio Bonatesta, ha la voce narrante del giornalista Alessandro Banfi che guida gli ascoltatori a comprendere il contesto storico in cui sono ambientate le storie raccontate dalle "Figlie della ...Così recita il testo di una canzone di Anna Oxa e invece, a volte, dentro una vita ne esiste già un’altra da sempre e quando una persona si trova di fronte a una simile condizione ogni sicurezza è ...