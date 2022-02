Pechino 2022: short track, Fontana in semifinale nei 1500 metri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - Arianna Fontana si qualifica per la semifinale dei 1500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022. La 31enne valtellinese si piazza al secondo posto nella sua batteria dei quarti di finale in 2'32"946 alle spalle della coreana A Lang Kim (2'32"879). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - Ariannasi qualifica per ladeidelloalle Olimpiadi di. La 31enne valtellinese si piazza al secondo posto nella sua batteria dei quarti di finale in 2'32"946 alle spalle della coreana A Lang Kim (2'32"879).

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - SportDailyITA : Olimpiadi Pechino: le lacrime di Giuliano Razzoli - TV7Benevento : Pechino 2022: short track, Fontana in semifinale nei 1500 metri - -