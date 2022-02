Pechino 2022 | Goggia | ' un grande ringraziamento ai dottori Panzeri e Schonhubert'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - "Unai, che si sono presi una grossissima responsabilità. Mi avete spinta a crederci davvero sin da quella domenica di Cortina: Grazie". Sofiasu Instagram ringrazia idella Fisi che l'hanno aiutata ad essere in pista e a vincere l'argento nella discesa libera di, 23 giorni dopo l'infortunio al ginocchio subito il 23 gennaio durante il superG di Cortina di Coppa del mondo.

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - LiberoReporter : Pechino 2022: Short track, Fontana argento e bronzo staffetta maschile #argento #bronzo #fontana #Italia… - SkyTG24 : Pechino 2022, atleta ucraino e russo posano insieme per foto su podio -

Questa specialità salutacon una fantastica ultima mezz'ora coi supplementari (e rimpianti per l'ex aequo che fu) Mezz'ora. Si possono fare tante cose in mezz'ora. Oppure nessuna. Mezz'...DALL'INVIATO A. Fantastico short track ai Giochi di. Nel giro di venti minuti sono arrivate due medaglie: un bronzo dalla gara a squadre sui 5000 e l'argento di Arianna Fontana, che portano a 15 il bottino azzurro. Con un incredibile ...Sofia Goggia su Instagram ringrazia i dottori della Fisi che l'hanno aiutata ad essere in pista e a vincere l'argento nella discesa libera di Pechino 2022, 23 giorni dopo l'infortunio al ginocchio ...