Oggi 16 febbraio, Santa Giuliana: chiede la conversione del suo promesso sposo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovane Vergine e martire, unica cristiana della sua famiglia. Suo padre è un fervente adoratore degli dei. Quando questi la promette in sposa al Prefetto della città, lei pone una particolare condizione. Questa particolare richiesta sarà l’inizio della sua condanna, perché scatenerà l’ira del suo futuro marito. 16 febbraio: Giuliana, colei che voleva una L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovane Vergine e martire, unica cristiana della sua famiglia. Suo padre è un fervente adoratore degli dei. Quando questi la promette in sposa al Prefetto della città, lei pone una particolare condizione. Questa particolare richiesta sarà l’inizio della sua condanna, perché scatenerà l’ira del suo futuro marito. 16, colei che voleva una L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

NicolaPorro : ?? La battaglia vs l'alternanza scuola-lavoro, l’assurdo obbligo vaccinale che da oggi vieta il lavoro a tanti itali… - DiMarzio : #UCL @Inter: la storia dei protagonisti di oggi ai tempi dell’ultimo ottavo di finale giocato dai nerazzurri - bikechannel_ : Per tutti noi oggi non è solo #SanValentino ?? Rimini, 14 febbraio 2004. Pirata per sempre ????? #MARCOPANTANI VIV… - PaoloLuraschi : manifatturiero NY Empire State febbraio in recupero rispetto al deludente dato contrattivo gennaio 3,1 seppur avver… - Giusy29037023 : RT @Alessan42745900: Oggi 22 febbraio 2022, giornata nazionale della vergogna, Mattarella ha citato la costituzione??. -