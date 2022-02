Niente voto sulla Cannabis, per i promotori del referendum è tutta colpa di Amato: «Dice il falso e sugli stupefacenti si sbaglia» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è la tabella di classificazione degli stupefacenti al centro del dibattito più acceso della serata, dopo la bocciatura del quesito referendario sulla Cannabis da parte della Corte Costituzionale. Il presidente Giuliano Amato in conferenza stampa ha spiegato che il primo dei tre sotto-quesiti del quesito sulle sostanze stupefacenti riporta l’articolo 73 comma 1 della legge sulla droga che prevede «che scompaia tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3 che non includono neppure la Cannabis (che è nella tabella 2) ma includono il papavero, le foglie di cocaina e le cosiddette droghe pesanti». Per il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, le cose non stanno affatto così. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C’è la tabella di classificazione deglial centro del dibattito più acceso della serata, dopo la bocciatura del quesito referendarioda parte della Corte Costituzionale. Il presidente Giulianoin conferenza stampa ha spiegato che il primo dei tre sotto-quesiti del quesito sulle sostanzeriporta l’articolo 73 comma 1 della leggedroga che prevede «che scompaia tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanzedi cui alle tabelle 1 e 3 che non includono neppure la(che è nella tabella 2) ma includono il papavero, le foglie di cocaina e le cosiddette droghe pesanti». Per il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, le cose non stanno affatto così. ...

