Michelle Hunziker senza freni "Quando chiudo la porta di casa …" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michelle Hunziker da poche settimane ha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Dopo tanti anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo due figlie, adesso Michelle e Tomaso hanno deciso di prendere due strade diverse. Michelle è pronta a debuttare con un nuovo programma intitolato Michelle Impossibile, condotto dalla stessa. Saranno due serate speciali dove Michelle parlerà proprio della sua vita, raccontando anche alcuni aneddoti a molti di noi sconosciuti. Un programma incentrato su Michelle, sul suo privato e sulla sua vita professionale. Di questo ne parlato la stessa nel corso di un'intervista che ha rilasciato nel salotto di Verissimo ma anche a Il Corriere.

