LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: 150 km all'arrivo, Fabio Jakobsen favorito (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 14.30 A passare per primo al GPM è stato Hugo Nunes, davanti a Matias ed Etxeberria. 14.24 Il gruppo scollina al GPM con una vantaggio ora di poco superiore ai due minuti sul gruppo trainato dai Quick Step. 14.20 Le condizioni di gara sono quelle ideali, con una temperatura di 14 gradi ed un clima soleggiato. 14.15 Il gruppo per ora lascia a distanza i fuggitivi senza spingere troppo, mentre la fuga si trova a 5 km dalla salita di Aldeia dos Matos, che assegnerà i primi punti GPM. 14.10 Nelle prime fasi della corsa quattro corridori si sono staccati dal gruppo principale. I loro nomi sono quelli dei Asier Etxeberria, Joao Matias, Fabio OLIVEira e Hugo Nunes, che a 170 kg ...

