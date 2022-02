L'incidente in A1 dopo Firenze, "Ho visto la morte in faccia" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze,16 febbraio 2022 - "Ho visto la morte in faccia, bastava qualche attimo e chissà cosa sarebbe successo", dice Gianluigi Parenti , direttore sportivo della squadra ciclistica Etruria Team ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022),16 febbraio 2022 - "Holain, bastava qualche attimo e chissà cosa sarebbe successo", dice Gianluigi Parenti , direttore sportivo della squadra ciclistica Etruria Team ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte'… - Corriere : Sara Viva Sorge, l’infermiera 26enne morta in un incidente: «Stremata dopo 2 turni di notte» - SkyTG24 : Tre soggetti paralizzati hanno ricominciato a camminare grazie a degli #elettrodi impiantati nel midollo spinale. U… - urlucon : RT @Elena81353537: È MORTA in un incidente stradale dopo aver fatto due notti consecutive,SARA,l'infermiera 27enne. Qst volta nn si è tratt… - informazionecs : La morte per incidente stradale dell' infermiera pugliese dopo due turni di notte consecutivi -