La Consulta boccia il referendum sull’eutanasia (omicidio del consenziente): “Manca la tutela minima della vita” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – La Consulta boccia il referendum sull’eutanasia – “omicidio del consenziente” – proposto dall’associazione Coscioni. La camera di consiglio della Corte Costituzionale si è riunita ieri per discutere sull’ammissibilità del referendum e ha rigettato il quesito, giudicato “inammissibile”. Perché non garantisce “la tutela minima della vita”. Eutanasia, la Consulta boccia il referendum sull’omicidio del consenziente In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Lail– “del” – proposto dall’associazione Coscioni. La camera di consiglioCorte Costituzionale si è riunita ieri per discutere sull’ammissibilità dele ha rigettato il quesito, giudicato “inammissibile”. Perché non garantisce “la”. Eutanasia, lailsull’delIn attesa del depositosentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a ...

